Legendäres Trio bald wiedervereint?

Johannes Behm 12.08.2026 • 07:23 Uhr Steht Neymar Jr. vor einer spektakulären Wiedervereinigung mit Lionel Messi und Luis Suarez?

Neymar könnte offenbar vor einer spektakulären Wiedervereinigung mit Lionel Messi und Luis Suárez stehen, mit denen er einst beim FC Barcelona ein legendäres Sturm-Trio gebildet hat. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Das berichtet sein ehemaliger Nationalmannschaftskollege Felipe Melo aus Brasilien. Laut diesem werde der 34-Jährige nach Ablauf seines Vertrags beim FC Santos Ende 2026 in die MLS zu seinen ehemaligen Teamkollegen wechseln.

„Ich habe mit einem Freund gesprochen, der mir zuvor schon Nachrichten über Santos gegeben hat. Er sagte mir, Neymar wird in Miami spielen. Ab Januar geht Neymar nach Miami“, erklärte Melo (22 Länderspiele) in einem YouTube-Interview. „Falls es dazu kommt, war ich der Erste, der hier darüber berichtet hat. Warten wir ab, was passiert.“

Legendäres „MSN“-Trio wiedervereint?

Neymar, Messi und Suárez bildeten von 2014 bis 2017 drei Jahre lang bei Barcelona das berühmte Sturm-Trio „MSN“, bevor der Brasilianer für 220 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain wechselte.

Neymar schaffte es nach schwierigen Zeiten in Saudi-Arabien und Brasilien zuletzt wieder in die Nationalmannschaft und fuhr sogar mit Brasilien zur WM. Diese fand im Achtelfinale gegen Norwegen (1:2) allerdings ein frühes Ende für die Selecao.