PSG macht nächsten Millionen-Deal offiziell

SPORT1 16.08.2026 • 09:01 Uhr Paris Saint-Germain verstärkt weiter seine Offensive. Mika Godts kommt von Ajax Amsterdam und unterschreibt in Frankreich einen langfristigen Vertrag.

Kurz nach der Verpflichtung von Ferran Torres hat Paris Saint-Germain erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und den Wechsel von Mika Godts offiziell bestätigt.

Der 21 Jahre alte Belgier kommt von Ajax Amsterdam nach Paris, wo er einen Vertrag bis 2031 unterschrieb. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach bis zu 55 Millionen Euro, wovon zehn Millionen an erfolgsabhängige Bonuszahlungen geknüpft sein sollen.

Godts gehörte bei Ajax zuletzt zu den prägenden Offensivkräften. In der vergangenen Saison überzeugte der Flügelspieler mit 17 Treffern und 15 Vorlagen in 44 Pflichtspielen. Seine starken Leistungen brachten ihm zudem zwei Einsätze für die belgische Nationalmannschaft ein.

PSG angelt sich belgisches Top-Talent

„Ich bin unglaublich stolz, zu einem der besten Klubs der Welt zu wechseln“, sagte Godts nach der Vertragsunterschrift in Paris. „Ich kann es kaum erwarten, dieses Trikot zu tragen und die Atmosphäre im Parc des Princes zu erleben.“

Mit dem Transfer treibt PSG seinen Umbruch im Offensivbereich voran. Nach Maghnes Akliouche und Ferran Torres ist Godts bereits die dritte kostspielige Neuverpflichtung für den Angriff. Goncalo Ramos, Randal Kolo Muani und Kang-in Lee hatten den Klub hingegen verlassen.

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