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Offiziell: WM-Held kehrt in die Bundesliga zurück

WM-Held zurück in der Bundesliga

Örjan Nyland kehrt in die Bundesliga zurück. Der norwegische WM-Held stand bereits in der Saison 2022/23 in Leipzig unter Vertrag.
Um ein Haar gleicht Brasilien das WM-Achtelfinale gegen Norwegen spät noch aus. Torhüter Örjan Nyland verhindert das Fast-Eigentor der WM mit einer Glanzparade.
SID
Örjan Nyland kehrt in die Bundesliga zurück. Der norwegische WM-Held stand bereits in der Saison 2022/23 in Leipzig unter Vertrag.

RB Leipzig hat Torhüter Örjan Nyland zurück in die Bundesliga geholt. Der 35 Jahre alte norwegische Nationalspieler kehrt nach drei Jahren ablösefrei an den Cottaweg zurück und unterschrieb einen Vertrag bis 2028.

Nyland stand bereits in der Saison 2022/23 bei den Sachsen unter Vertrag. Damals war er im Oktober 2022 nach Leipzig gewechselt, absolvierte drei Pflichtspiele und gewann mit dem Klub den DFB-Pokal.

Anschließend schloss sich der Schlussmann dem FC Sevilla an, für den er in den vergangenen drei Jahren in der spanischen La Liga sowie in der Champions League spielte.

Leipzig: Nyland folgt auf Gulacsi

„Mit Örjan gewinnen wir einen sehr erfahrenen Torhüter, den wir als Spieler und Menschen bereits bestens kennen“, sagte Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer. Nach dem Abschied von Peter Gulacsi sei es wichtig gewesen, die Torhütergruppe „mit Erfahrung, Persönlichkeit und sportlicher Qualität zu ergänzen“.

Nyland bestritt 76 Länderspiele für Norwegen und gehörte bei der WM 2026 als Stammtorhüter zu den Leistungsträgern. Zuvor spielte er unter anderem für Molde FK, den FC Ingolstadt, Aston Villa, Norwich City und den AFC Bournemouth.

Bereits am Dienstagvormittag soll Nyland erstmals wieder mit der Mannschaft im Trainingslager in Saalfelden trainieren.

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