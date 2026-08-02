Dieser Bundesligist schnappt sich offenbar den WM-Helden

Maximilian Huber 02.08.2026 • 18:51 Uhr Örjan Nyland soll vor einer Rückkehr in die Bundesliga stehen. Der norwegische WM-Held steht vor einem Comeback.

Bei der Fußball-WM glänzte Torhüter Örjan Nyland mit zahlreichen Paraden, nun soll der Norweger mit einem Vertrag bei einem Bundesliga-Topklub belohnt werden.

Wie Sky berichtet, ist eine Rückkehr des skandinavischen WM-Helden in die Bundesliga beschlossene Sache. Demnach wird Nyland einen Vertrag bei seinem Ex-Klub RB Leipzig bis 2028 unterschreiben, seit dem 1. Juli 2026 war der 35-Jährige vereinslos.

Nyland begeisterte mit Norwegen bei der WM

Bei den Sachsen soll Nyland hinter Maarten Vandevoordt die Rolle als Nummer zwei im Leipziger Tor einnehmen und Klub-Legende Peter Gulacsi ersetzen, der vor einem Wechsel zu Villarreal steht. Schon von 2022 bis 2023 hatte Nyland für Leipzig gespielt und dabei drei Pflichtspiele absolviert.