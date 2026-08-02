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Dieser Bundesligist schnappt sich offenbar den WM-Helden

WM-Held wohl vor Bundesliga-Wechsel

Örjan Nyland soll vor einer Rückkehr in die Bundesliga stehen. Der norwegische WM-Held steht vor einem Comeback.
Um ein Haar gleicht Brasilien das WM-Achtelfinale gegen Norwegen spät noch aus. Torhüter Örjan Nyland verhindert das Fast-Eigentor der WM mit einer Glanzparade.
Maximilian Huber
Örjan Nyland soll vor einer Rückkehr in die Bundesliga stehen. Der norwegische WM-Held steht vor einem Comeback.

Bei der Fußball-WM glänzte Torhüter Örjan Nyland mit zahlreichen Paraden, nun soll der Norweger mit einem Vertrag bei einem Bundesliga-Topklub belohnt werden.

Wie Sky berichtet, ist eine Rückkehr des skandinavischen WM-Helden in die Bundesliga beschlossene Sache. Demnach wird Nyland einen Vertrag bei seinem Ex-Klub RB Leipzig bis 2028 unterschreiben, seit dem 1. Juli 2026 war der 35-Jährige vereinslos.

Nyland begeisterte mit Norwegen bei der WM

Bei den Sachsen soll Nyland hinter Maarten Vandevoordt die Rolle als Nummer zwei im Leipziger Tor einnehmen und Klub-Legende Peter Gulacsi ersetzen, der vor einem Wechsel zu Villarreal steht. Schon von 2022 bis 2023 hatte Nyland für Leipzig gespielt und dabei drei Pflichtspiele absolviert.

Mit Norwegen hatte der Keeper bei der WM in Nordamerika für Furore gesorgt. Erst im Viertelfinale scheiterten die Skandinavier nach Verlängerung an England. Besonders im Achtelfinale gegen Brasilien (2:1) machte Nyland mit starken Paraden und einem gehaltenen Elfmeter auf sich aufmerksam.

(NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

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