Real Madrid: 45-Millionen-Talent wohl vor Absprung

Maximilian Lotz 01.08.2026 • 09:21 Uhr Franco Mastantuono konnte bei Real Madrid bislang die Erwartungen noch nicht erfüllen. Nun deutet sich offenbar vorerst ein Abschied des 18-Jährigen an.

Kein Platz mehr für Franco Mastantuono – zumindest vorerst. In Real Madrids Kader für den ersten Härtetest der Vorbereitung gegen die AC Florenz (Samstag, 18 Uhr im LIVETICKER) fehlt das 18 Jahre alte Offensiv-Talent.

Hintergrund der Maßnahme ist nach übereinstimmenden spanischen Medienberichten ein bevorstehender Wechsel des Argentiniers. Mastantuono soll verliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln. Zu welchem Klub sein Weg führt, ist allerdings noch offen.

Wechselt Mastantuono nach Italien?

Laut Marca soll Mastantuono eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub River Plate bevorzugen, Real würde den Youngster jedoch lieber bei einem europäischen Klub sehen. Interesse soll es aus Italien geben. Neben Testspielgegner Fiorentina werden auch die SSC Neapel und die AC Milan sowie die AS Roma genannt.

Bei einem möglichen Deal soll weniger der Name des Klubs eine Rolle spielen, sondern vielmehr das Umfeld und die für Mastantuono angedachte Rolle. Der Offensivspieler fühlt sich zentral als Zehner hinter der Spitze am wohlsten.

Mit der Verpflichtung von Offensivstar Bernardo Silva hat Mastantuono dort im Sommer bei Real Madrid neue Konkurrenz bekommen.

Real-Juwel bleibt hinter Erwartungen zurück

Im vergangenen Sommer hatten die Königlichen satte 45 Millionen Euro Sockelablöse für den Nachwuchsspieler gezahlt. Mit starken Auftritten für River Plate hatte er sich in den Fokus gespielt: In 64 Einsätzen kam er auf zehn Treffer und sieben Vorlagen.