Robert Andrich steht wohl vor dem Leverkusen-Aus

SPORT1 19.08.2026 • 14:50 Uhr Robert Andrich steht bei Bayer Leverkusen offenbar vor einer ungewissen Zukunft. Im überbesetzten Mittelfeld der Werkself könnte der Nationalspieler noch in diesem Transfersommer zum Wechselkandidaten werden.

Robert Andrich soll sich offenbar nach einem neuen Verein umsehen. Wie der kicker berichtet, haben die Verantwortlichen von Bayer Leverkusen dem 31-Jährigen mitgeteilt, dass seine Chancen auf regelmäßige Einsatzzeiten in der kommenden Saison aktuell gering sind.

Damit erhält der Mittelfeldspieler erstmals während seiner Zeit bei der Werkself ein klares Signal in Richtung Abschied. Dem Bericht zufolge soll Andrich nun gemeinsam mit seinem Berater den Markt sondieren. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Leverkusen verfügt im zentralen Mittelfeld weiterhin über ein großes Angebot an Spielern und möchte den Kader in diesem Bereich verkleinern. Bislang gab es jedoch noch keinen entsprechenden Abgang.

Noch keine konkreten Ziele bekannt

Andrich steht in Leverkusen noch bis 2028 unter Vertrag und gehört seit fünf Jahren zum Klub. Der 19-malige deutsche Nationalspieler war ein wichtiger Bestandteil der erfolgreichen vergangenen Jahre, benötigt mit Blick auf eine mögliche Rückkehr in die Nationalmannschaft aber vor allem Spielpraxis.

Ein Wechsel innerhalb der Bundesliga ist demnach ebenso denkbar wie ein erstes Engagement im Ausland. Konkrete Gespräche oder ein konkreter Interessent wurden bislang nicht bekannt. Zuletzt war bereits Eintracht Frankfurt mit Andrich in Verbindung gebracht worden.

Jüngst hatte sich Andrich noch offen für einen Verbleib gezeigt. „Solange mich niemand vom Hof jagt oder ich das Gefühl habe, etwas Neues machen zu müssen, werde ich einen Wechsel nicht forcieren“, hatte er Anfang August der Bild erklärt.