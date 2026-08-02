Rückkehr fix! Transfer von Kolo Muani verkündet

SPORT1 02.08.2026 • 19:05 Uhr Randal Kolo Muani unterschreibt fix bei einem neuen Verein. PSG und der Italien-Gigant einigen sich auf eine hohe Summe.

Randal Kolo Muani schlägt endgültig ein neues Kapitel auf: Der französische Nationalstürmer verlässt Paris Saint-Germain fest und schließt sich Juventus Turin an. Die Turiner bestätigten am Sonntag die Verpflichtung des 27-Jährigen, der bei der Alten Dame bereits in der Vergangenheit einen starken Eindruck hinterlassen hatte. Die Rückkehr galt als erwartet – nun ist sie offiziell.

PSG und Juventus erzielten in den vergangenen Stunden eine Einigung über den Transfer des Angreifers, der auf 32 Länderspiele kommt. Nach Angaben aus Klubkreisen beläuft sich die Ablöse auf 38 Millionen Euro, dazu können 12 Millionen Euro an Bonuszahlungen kommen. Kolo Muani bindet sich damit dauerhaft an die Bianconeri.

Eintracht Frankfurt kassierte einst für Kolo Muani ab

Der Offensivmann war 2023 von Paris verpflichtet worden, konnte sich bei PSG jedoch nie nachhaltig durchsetzen. Eintracht Frankfurt kassierte seinerzeit satte 95 Millionen Euro für den Angreifer aus Frankreich.

In zwei Saisons absolvierte der frühere Frankfurt-Profi bei PSG 54 Pflichtspiele und erzielte 11 Tore. Da er nicht mehr zu den Plänen von Luis Enrique gehörte, wurde er zunächst 2025 an Juventus verliehen und in der vergangenen Saison an Tottenham.

Kolo Muani kehrt zu Juve zurück

Gerade sein erstes Engagement in Turin hatte die Juve-Verantwortlichen überzeugt: In 22 Partien kam Kolo Muani auf 10 Treffer und verlieh dem bis dahin oft harmlosen Angriff mehr Durchschlagskraft. Bereits im vergangenen Sommer wollte Juventus ihn halten, damals scheiterte jedoch eine Einigung mit PSG. Nach wochenlangen Gesprächen über verschiedene Modelle fanden beide Klubs nun einen gemeinsamen Nenner.