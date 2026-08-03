Schnappt sich der 1. FC Köln dieses spannende England-Talent?

SPORT1 03.08.2026 • 18:37 Uhr Setzt der 1. FC Köln auf dem Transfermarkt ein echtes Ausrufezeichen? Die Geißböcke sollen an einem spannenden Talent aus England dran sein.

Der 1. FC Köln könnte sich mit einem der spannendsten Nachwuchsspieler Englands verstärken. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, haben die Rheinländer ein offizielles Angebot für eine Leihe von Mikey Moore abgegeben.

Die Verhandlungen mit Tottenham Hotspur sollen bereits weit fortgeschritten sein, Köln gilt im Werben um das Talent aktuell sogar als Favorit. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Schnappt sich der 1. FC Köln Talent Mikey Moore

Moore ist erst 18 Jahre alt, besitzt die englische Staatsangehörigkeit und steht bei Tottenham unter Vertrag. Der Offensivspieler ist vor allem auf dem linken Flügel zuhause, kann aber auch als Zehner oder auf der rechten Außenbahn eingesetzt werden.

Sein Arbeitspapier bei den Spurs läuft noch bis zum 30. Juni 2030. Tottenham plant langfristig mit dem U19-Nationalspieler, weshalb laut Bild lediglich eine Leihe ohne Kaufoption infrage kommen soll.

Spurs-Teenie über Glasgow Rangers nach Köln?

In der vergangenen Saison sammelte Moore wertvolle Spielpraxis bei den Glasgow Rangers. Für den schottischen Traditionsklub kam er auf 47 Pflichtspiele, erzielte sieben Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Auch mit der Auszeichnung als bester junger Spieler Schottlands empfahl sich der Youngster für den nächsten Entwicklungsschritt.

Für Köln wäre die Verpflichtung ein echtes Ausrufezeichen: Mit einem Marktwert von 18 Millionen Euro würde Moore laut Transfermarkt.de sogar als wertvollster Zugang der Vereinsgeschichte gelten.

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