Transfermarkt: Balogun vor brisantem Wechsel?

SPORT1 04.08.2026 • 12:59 Uhr Folarin Balogun geriet während der WM unfreiwillig in einen Skandal. Nun soll er vor einem brisanten Wechsel stehen.

Folarin Balogun könnte offenbar vor einem überraschenden Wechsel zu Tottenham Hotspur stehen. Wie die britische The Sun berichtet, wurde der Angreifer der Spurs-Führung angeboten. Besonders brisant: Balogun stammt aus der Nachwuchsakademie des FC Arsenal und absolvierte vor seinem Wechsel nach Frankreich auch Einsätze für die Profis der Gunners.

Der 25 Jahre alte US-Nationalspieler steht derzeit bei der AS Monaco unter Vertrag. Der Mittelstürmer wechselte im Sommer 2023 von Arsenal in die Ligue 1 und ist dort noch bis zum 30. Juni 2028 gebunden. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Ob Tottenham die Spur zu Balogun tatsächlich konkret verfolgt, ist derzeit offen. Der Angreifer zählt jedoch zu den gefragtesten Offensivspielern auf dem Markt. Nach Informationen von The Athletic soll Monaco für einen Verkauf rund 50 Millionen Euro fordern. Zudem besitzen die Gunners dem Bericht zufolge eine Weiterverkaufsbeteiligung von 17,5 Prozent, wodurch Arsenal im Falle eines Transfers finanziell profitieren würde.

Balogun machte zuletzt sowohl bei Monaco als auch bei der US-Nationalmannschaft auf sich aufmerksam. Neben dem Platz wird seine später aufgehobene Rotsperre in Erinnerung bleiben. Ein Wechsel zu Tottenham würde aufgrund seiner Arsenal-Vergangenheit für zusätzliche Brisanz sorgen und dürfte in Nordlondon für reichlich Gesprächsstoff sorgen.

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