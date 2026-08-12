Transfermarkt: Paul Pogba steht wohl vor dem Aus

Johannes Behm 12.08.2026 • 09:27 Uhr Die AS Monaco visiert bei Paul Pogba wohl eine Vertragsauflösung an. Der Altstar soll vor dem Aus stehen.

Paul Pogba steht vor dem Aus bei der AS Monaco. Laut übereinstimmenden Medienberichten aus Frankreich visieren die Monegassen eine einvernehmliche Vertragsauflösung zum 1. September an. Danach könnte der Weltmeister von 2018 bei einem neuen Klub unterschreiben.

Der 33-Jährige hatte im vergangenen Jahr nach abgelaufener Dopingsperre einen Neuanfang in der Ligue 1 versucht. Doch seine Verletzungsanfälligkeit machte ihm dabei einen Strich durch die Rechnung. Lediglich sechs Einsätze über insgesamt 115 Minuten konnte Pogba absolvieren.

Verzögert wurde sein Comeback erst durch Trainingsrückstand, danach warfen ihn Verletzungen am Oberschenkel, Sprunggelenk und an der Wade immer wieder zurück. Nun könnte das Projekt Pogba an der Côte d’Azur ein vorzeitiges Ende finden. Unter Vertrag bei Monaco steht der zentrale Mittelfeldspieler aktuell noch bis Sommer 2027.

Einigung über Abfindung steht wohl noch aus

Aktuell fehlt Pogba in der Saisonvorbereitung aufgrund einer Verletzung und konnte von den fünf Testspielen lediglich bei einem mitwirken. Laut der Zeitung Nice-Matin sei das jedoch nicht der ausschlaggebende Punkt für die vom Klub anvisierte Trennung gewesen.