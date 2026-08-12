Transfermarkt: Paul Pogba steht wohl vor dem Aus

Paul Pogba steht vor dem Aus bei der AS Monaco. Laut übereinstimmenden Medienberichten aus Frankreich visieren die Monegassen eine einvernehmliche Vertragsauflösung zum 1. September an. Danach könnte der Weltmeister von 2018 bei einem neuen Klub unterschreiben.
Pogba steht wohl vor dem Aus
Der 33-Jährige hatte im vergangenen Jahr nach abgelaufener Dopingsperre einen Neuanfang in der Ligue 1 versucht. Doch seine Verletzungsanfälligkeit machte ihm dabei einen Strich durch die Rechnung. Lediglich sechs Einsätze über insgesamt 115 Minuten konnte Pogba absolvieren.
Verzögert wurde sein Comeback erst durch Trainingsrückstand, danach warfen ihn Verletzungen am Oberschenkel, Sprunggelenk und an der Wade immer wieder zurück. Nun könnte das Projekt Pogba an der Côte d’Azur ein vorzeitiges Ende finden. Unter Vertrag bei Monaco steht der zentrale Mittelfeldspieler aktuell noch bis Sommer 2027.
Einigung über Abfindung steht wohl noch aus
Aktuell fehlt Pogba in der Saisonvorbereitung aufgrund einer Verletzung und konnte von den fünf Testspielen lediglich bei einem mitwirken. Laut der Zeitung Nice-Matin sei das jedoch nicht der ausschlaggebende Punkt für die vom Klub anvisierte Trennung gewesen.
Monaco habe dem Altstar bereits vor einigen Wochen klargemacht, dass man gerne getrennte Wege gehen würde. Eine finanzielle Einigung über eine Abfindung habe es bislang allerdings noch nicht gegeben.
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