Pleite bei Pogba-Comeback

SID 22.11.2025 • 21:05 Uhr Paul Pogba ist nach seiner Dopingsperre und Verletzungen zurück.

Der frühere Fußball-Weltmeister Paul Pogba hat seinen ersten Profieinsatz seit über zwei Jahren absolviert.

Der 32-Jährige wurde von Trainer Sébastien Pocognoli bei der 1:4-Niederlage der AS Monaco bei Stade Rennes am 13. Spieltag der Ligue 1 in der 85. Minute eingewechselt. Seine Hereinnahme wurde vom Publikum im Roazhon Park mit Standing Ovations bedacht, die Zuschauer bejubelten auch seine ersten Ballberührungen.

Zuletzt hatte der Mittelfeldspieler, für den Manchester United 2016 eine Ablöse von 105 Millionen Euro gezahlt hatte, am 3. September 2023 gespielt. Es folgten eine zweijährige Dopingsperre sowie Verletzungen.

Pogba war im Sommer nach Monaco gewechselt. Der 91-malige Nationalspieler ist nach seiner Sperre wegen eines zu hohen Testosteronwerts seit März wieder spielberechtigt.

Im November 2024 war sein Vertrag bei Juventus Turin aufgelöst worden. Pogba hat immer bestritten, sich verbotener Mittel zur Leistungssteigerung bedient zu haben. Er gab indes zu, ein Nahrungsergänzungsmittel eingenommen zu haben, auf dessen Beipackzettel auf leistungsfördernde Substanzen hingewiesen wird.