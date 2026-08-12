Transferpoker bald beendet? Neue Entwicklung um Palhinha

Thomas Sevastiadis 12.08.2026 • 20:30 Uhr Ein Wechsel von Joao Palhinha rückt wohl immer näher: Nun soll der Portugiese bereits eine mündliche Einigung mit einem englischen Top-Klub erzielt haben.

Wechselt Joao Palhinha schon bald vom FC Bayern München zum englischen Premier-League-Klub Aston Villa? Wie der Transfer-Insider Fabrizio Romano am frühen Mittwochabend verkündete, habe sich der Portugiese mit dem Klub aus Birmingham bereits auf persönliche Wechselkonditionen geeinigt.

Darüber hinaus soll der Portugiese den Bayern-Verantwortlichen bereits mitgeteilt haben, dass er den Wechsel auf die Insel anstrebe. Wie sowohl Romano als auch Sky berichten, herrscht derzeit jedoch noch Uneinigkeit über die Transfermodalitäten zwischen den Klubs.

Der Verein aus England stellt sich offenbar ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption vor. Der deutsche Rekordmeister dagegen würde Palhinha, dessen Vertrag an der Säbener Straße 2028 ausläuft, gerne verkaufen.

25 Millionen zu viel für Palhinha?

Als Preisschild stellen sich die Münchner wohl einen Betrag rund um die 25-Millionen-Euro-Marke vor. Eine Summe, die dem amtierenden Europa-League-Sieger offensichtlich noch zu hoch ist. Der 31-jährige soll dort den verletzten Amadou Onana ersetzen.

Damián Vidagany, Sportdirektor der Villans, bestätigte bereits jüngst, dass sein Verein Interesse an einer Verpflichtung des Portugiesen habe, wollte aber keine weiteren Details preisgeben.