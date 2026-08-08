FC Bayern: Potenzieller Abnehmer für Palhinha legt Karten offen

Maximilian Huber 08.08.2026 • 09:30 Uhr Der FC Bayern München möchte Joao Palhinha gerne abgeben. Ein sportlicher Leiter aus England bestätigt das Interesse an einer Verpflichtung des Portugiesen.

Europa-League-Sieger Aston Villa hat Interesse an einer Verpflichtung von Bayerns Joao Palhinha bestätigt.

„Wir brauchen einen Spieler fürs Mittelfeld, weil bei uns Amadou Onana für die gesamte Saison ausfällt – und Joao Palhinha ist ein sehr guter Spieler, der zu unseren Plänen passen würde“, sagte Damián Vidagany, der Sportliche Leiter von Aston Villa, bei Bild.

Noch keine Einigung zwischen Bayern und Aston Villa

Der FC Bayern macht kein Geheimnis daraus, dass Palhinha in München keine Zukunft mehr hat. Nach dem direkten Testspiel-Aufeinandertreffen in Hongkong (2:1 für Bayern) gab Vidagany Details über die Verhandlungen mit dem deutschen Rekordmeister preis.

„Wir sind in Gesprächen, aber es gibt aktuell keine Einigung. Wenn etwas passieren sollte, dann immer auf der Grundlage des großen Respekts, den wir für den FC Bayern empfinden. Wir sind befreundete Klubs, unser Verhältnis zu Max Eberl, Christoph Freund und allen anderen Verantwortlichen ist exzellent. Deswegen kann und möchte ich keine weiteren Details kommentieren“, stellte der 51-Jährige klar.

Auch Benfica an Palhinha interessiert

Rund 25 Millionen Euro erhofft sich der FC Bayern mit einem Verkauf von Palhinha. Diese Summe entspricht ungefähr der Hälfte dessen, was der FCB einst für den Transfer des Mittelfeldspielers gezahlt hatte.

Neben Aston Villa gilt auch Benfica Lissabon als potenzieller Interessent, der sich derzeit nach Informationen der portugiesischen Tageszeitung A Bola eine Palhinha-Verpflichtung allerdings nicht leisten kann.