Vertrag von Benzema offenbar aufgelöst

Thomas Sevastiadis 31.08.2026 • 13:59 Uhr Karim Benzema ist erst im Winter zu Al-Hilal gewechselt. Nun haben sich beide Seiten darauf geeinigt seinen Vertrag sofort aufzulösen. Wo zieht es den ehemaligen Weltfußballer hin? Oder winkt das Karriereende?

Nach sechs Monaten scheint Karim Benzema Al-Hilal schon wieder zu verlassen. Der Vertrag des 38-Jährigen soll laut Fabrizio Romano einvernehmlich aufgelöst worden sein. Die weiteren Optionen für den Franzosen sollen ein Karriereende oder ein Wechsel zu einem anderen saudischen Verein sein. Der Transfer-Experte schloss eine Rückkehr nach Europa kategorisch aus. Benzema werde seine konkreten Zukunftspläne bald preisgeben.

Laut AS hat der Weltfußballer von 2023 nicht vor, seine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Es sollen auch Angebote aus der MLS vorliegen. Ein Wechsel zu seinem alten Arbeitgeber Al-Ittihad oder zu Liga-Konkurrent Al-Shabab soll aber am wahrscheinlichsten sein. Grund für die Vertragsauslösung sollen Streitigkeiten wegen des Gehalts und ein Kader-Umbruch sein.

Nicht der erste Wechsel-Wirbel um Benzema

Sein Wechsel im Februar hatte schon für Furore gesorgt. Al-Hilal und Al-Ittihad befinden sich beide unter der Obhut des Public Investment Fund (PIF), eines gigantischen Staatsfonds aus Saudi-Arabien. Auch Cristiano Ronaldo hatte am Transfer seines ehemaligen Mitspielers Kritik geübt, weil es unfair gegenüber dem Rest der Liga gewesen sein soll. Benzema hatte sich in den Vertragsverhandlungen mit Al-Ittihad missverstanden und respektlos behandelt gefühlt, woraufhin er einen Wechsel forciert hatte.