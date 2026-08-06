VfB-Boss drängt auf Transfer: "Werden alles möglich machen"

SPORT1 06.08.2026 • 18:16 Uhr VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth will einen U21-Nationalspieler nach Stuttgart locken. Nun soll die Finalisierung des Deals folgen.

Er ist der absolute Wunschspieler des VfB Stuttgart: Dzenan Pejcinovic!

Die Schwaben werben bereits seit Wochen um den U21-Nationalstürmer des VfL Wolfsburg, noch fehlt allerdings eine Übereinstimmung der Klubs über die finanziellen Rahmenbedingungen. Nun will ein VfB-Boss den Deal forcieren.

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth machte am Rande des Trainingslagers am bayerischen Chiemsee bei Sky eine klare Ansage: „Wir sind nach wie vor in einem konstruktiven Austausch mit den Wolfsburgern und werden wirtschaftlich alles möglich machen, wenn es auch vertretbar ist, um den Transfer umzusetzen.“

Der Pokalsieger von 2025 soll seine Offerte inzwischen auf 23,5 Millionen Euro erhöht haben; die Wolfsburger sind unter einem Angebot von mindestens 25 Millionen Euro offenkundig aber nicht gesprächsbereit.

VfB Stuttgart lockt U21-Nationalstürmer

Bereits im Juli hatten die Schwaben wiederholt versucht, mit den Wölfen eine Einigung zu erzielen. „Seine sportliche Qualität wissen wir zu schätzen. Daran hat sich in den letzten Wochen überhaupt nichts geändert“, sagte Wohlgemuth nun.

Eine baldige Entscheidung sei dabei von großem Interesse: „Wir werden unsere wirtschaftlichen Grundsätze nicht in Frage stellen. Wir sind weiter im Dialog mit Wolfsburg und irgendwann wird es zu einem Ergebnis kommen müssen, in die eine oder die andere Richtung.“