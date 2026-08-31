VfB-Star vor Wechsel nach England: Droht nun ein Engpass?

Beim VfB Stuttgart deutet sich ein etwas überraschender Abgang an. Laut Informationen von Sky hat Hull City mit dem VfB eine Vereinbarung über einen Transfer von Josha Vagnoman getroffen. Der Premier-League-Klub soll nun persönliche Gespräche mit dem Rechtsverteidiger führen (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker).
VfB-Profi auf dem Sprung nach England?
Vagnoman schloss sich im Sommer 2022 den Stuttgartern an und verlängerte seinen Vertrag im vergangenen Sommer bis 2028. In den letzten vier Saisons absolvierte der 25-Jährige 126 Pflichtspiele für die Schwaben und gehörte meist zum Stammpersonal an. Beim Auftakt gegen die Bayern absolvierte er die vollen 90 Minuten. Bei der 1:5-Niederlage traf er zunächst für die Schwaben, erzielte wenige Minuten später jedoch ein unglückliches Eigentor.
Stuttgart hat hinten rechts wenige Optionen
Der mögliche Abschied des zweimaligen deutschen Nationalspielers lässt Raum für Spekulationen, da die Personaldecke hinten rechts dünn ist. Sein Hauptkonkurrent, Lorenz Assignon, laboriert derzeit an einer Schulterverletzung. Leonidas Stergiou ist eigentlich nur als Back-Up eingeplant.
Bliebe nur Jamie Leweling, der als offensiv ausgerichteter rechter Schienenspieler auflaufen könnte. Dieser wiederum soll das konkrete Interesse der AS Rom geweckt haben. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, sollen sich die Vereine einer Einigung nähern.
Konkrete Gerüchte, dass der VfB selbst nochmal auf dem Transfermarkt tätig wird, gibt es derzeit nicht.