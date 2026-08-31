VfB-Star vor Wechsel nach England: Droht nun ein Engpass?

Dominik Hager 31.08.2026 • 16:45 Uhr Beim VfB Stuttgart könnte es auf den letzten Metern der Transferperiode zu einem prominenten Abschied kommen. Rechtsverteidiger Josha Vagnoman steht wohl vor einem Wechsel auf die Insel.

Beim VfB Stuttgart deutet sich ein etwas überraschender Abgang an. Laut Informationen von Sky hat Hull City mit dem VfB eine Vereinbarung über einen Transfer von Josha Vagnoman getroffen. Der Premier-League-Klub soll nun persönliche Gespräche mit dem Rechtsverteidiger führen (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker).

Vagnoman schloss sich im Sommer 2022 den Stuttgartern an und verlängerte seinen Vertrag im vergangenen Sommer bis 2028. In den letzten vier Saisons absolvierte der 25-Jährige 126 Pflichtspiele für die Schwaben und gehörte meist zum Stammpersonal an. Beim Auftakt gegen die Bayern absolvierte er die vollen 90 Minuten. Bei der traf er zunächst für die Schwaben, erzielte wenige Minuten später jedoch ein unglückliches Eigentor.

Stuttgart hat hinten rechts wenige Optionen

Der mögliche Abschied des zweimaligen deutschen Nationalspielers lässt Raum für Spekulationen, da die Personaldecke hinten rechts dünn ist. Sein Hauptkonkurrent, Lorenz Assignon, laboriert derzeit an einer Schulterverletzung. Leonidas Stergiou ist eigentlich nur als Back-Up eingeplant.

Bliebe nur Jamie Leweling, der als offensiv ausgerichteter rechter Schienenspieler auflaufen könnte. Dieser wiederum soll das konkrete Interesse der AS Rom geweckt haben. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, sollen sich die Vereine einer Einigung nähern.