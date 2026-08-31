Youssoufa Moukoko wohl vor überraschendem Wechsel

Dominik Hager 31.08.2026 • 14:00 Uhr Für Youssoufa Moukoko endet die Zeit in Dänemark wohl nach nur einem Jahr. Der 21-Jährige soll bei einem türkischen Aufsteiger anheuern.

Youssoufa Moukoko steht offenbar vor einem erneuten Klub-Wechsel. Laut übereinstimmenden Medienberichten verlässt der frühere BVB-Stürmer den FC Kopenhagen nach nur einem Jahr und schließt sich dem türkischen Klub Corum FK an. Moukoko soll bereits zum Medizincheck nach Istanbul gereist sein und im Anschluss einen Vertrag unterschreiben. Wie Sky berichtete, müssen nur noch letzte Details geklärt werden, ehe der Deal offiziell gemacht werden kann.

Während türkische Medien von einer wahrscheinlichen Ablöse in Höhe von drei Millionen Euro berichten, meldet die dänische Quelle Bold, dass es sich um eine Leihe mit Kaufoption handeln soll.

Moukoko wird wohl der 22. Neuzugang von Corum

Bei Corum FK würde Moukoko Teil eines runderneuerten Teams werden. Der Aufsteiger in die Süper Lig hat bereits 21 Spieler für die kürzlich gestartete Saison verpflichtet. Beim 2:2 gegen Meister Galatasaray konnte Corum direkt ein Ausrufezeichen setzen.

Moukoko wurde als größte deutsche Sturm-Hoffnung der Zukunft gehandelt, nachdem er im Juniorenbereich mit einer unglaublichen Trefferquote auf sich aufmerksam machte und als jüngster Bundesligaspieler der Historie sein Debüt bei den BVB-Profis feierte. Im Jahr 2022 schaffte er es in den WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft.

Moukoko mit durchwachsenen Leistungen nach BVB-Abschied

Nach starken Anfängen konnte er in Dortmund jedoch nicht die entscheidenden Entwicklungsschritte nach vorne machen, weshalb im Sommer 2024 eine Leihe nach Nizza folgte. In 22 Spielen für die Südfranzosen erzielte Moukoko nur zwei Tore, woraufhin er ein Jahr später für fünf Millionen Euro fest zum FC Kopenhagen wechselte.