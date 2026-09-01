Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
TRANSFERMARKT
FUSSBALL
BUNDESLIGA
TENNIS
DFB-POKAL
2. BUNDESLIGA
BASKETBALL-WM FRAUEN
DARTS
HANDBALL
FORMEL 1
MEHR
Mehr
Transfermarkt>

Bayer bei Barca-Talent wohl raus

Leverkusen bei Casadó wohl raus

Bayer Leverkusen geht bei Barcelonas Talent Marc Casadó wohl leer aus. Die Katalanen suchen dennoch weiter einen Abnehmer für den Mittelfeldspieler.
Marc Casadós Zukunft bleibt weiter ungewiss
Marc Casadós Zukunft bleibt weiter ungewiss
© IMAGO/NurPhoto
SPORT1
Bayer Leverkusen geht bei Barcelonas Talent Marc Casadó wohl leer aus. Die Katalanen suchen dennoch weiter einen Abnehmer für den Mittelfeldspieler.

Marc Casadó wird wohl nicht zu Bayer Leverkusen wechseln. Kurz vor Ende des Transferfensters verabschiedet sich der Bundesligist laut der spanischen Mundo Deportivo aufgrund mangelnder Fortschritte in den Verhandlungen aus dem Bieten um den Mittelfeldspieler vom FC Barcelona.

Der 22-Jährige soll laut dem Bericht stattdessen dem spanischen Erstligisten Deportivo A Coruna angeboten worden sein. Der Klub stehe dem zwar grundsätzlich positiv gegenüber, könne aufgrund der von Barca geforderten Ablöse aber lediglich eine Leihe realisieren. Barcelona würde den Spieler wohl gerne verkaufen.

Das Eigengewächs spielt seit 2024 bei den Profis und kommt seitdem auf 75 Pflichtspiele für die Katalanen. Alternativen für Casadó liegen wohl vor allem in der Türkei, wo das Transferfenster erst am 4. September schließt. Allen voran Besiktas und Galatasaray sollen als Interessenten gelten.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite