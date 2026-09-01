Bayer bei Barca-Talent wohl raus

SPORT1 01.09.2026 • 20:15 Uhr Bayer Leverkusen geht bei Barcelonas Talent Marc Casadó wohl leer aus. Die Katalanen suchen dennoch weiter einen Abnehmer für den Mittelfeldspieler.

Marc Casadó wird wohl nicht zu Bayer Leverkusen wechseln. Kurz vor Ende des Transferfensters verabschiedet sich der Bundesligist laut der spanischen Mundo Deportivo aufgrund mangelnder Fortschritte in den Verhandlungen aus dem Bieten um den Mittelfeldspieler vom FC Barcelona.

Der 22-Jährige soll laut dem Bericht stattdessen dem spanischen Erstligisten Deportivo A Coruna angeboten worden sein. Der Klub stehe dem zwar grundsätzlich positiv gegenüber, könne aufgrund der von Barca geforderten Ablöse aber lediglich eine Leihe realisieren. Barcelona würde den Spieler wohl gerne verkaufen.

Das Eigengewächs spielt seit 2024 bei den Profis und kommt seitdem auf 75 Pflichtspiele für die Katalanen. Alternativen für Casadó liegen wohl vor allem in der Türkei, wo das Transferfenster erst am 4. September schließt. Allen voran Besiktas und Galatasaray sollen als Interessenten gelten.