140-Millionen-Deal soll fix sein

SID 01.09.2026 • 18:19 Uhr Manchester City gibt wohl eine riesige Summe für Enzo Fernández vom FC Chelsea aus.

Kurz vor Transferschluss ist der Wechsel des argentinischen Vizeweltmeisters Enzo Fernández zu Manchester City offenbar fix. Wie Sky berichtete, haben sich Fernández‘ aktueller Klub FC Chelsea und ManCity auf eine Ablösesumme in Höhe von 120 bis 130 Millionen Pfund (140 bis rund 152 Millionen Euro) geeinigt. Dies wäre der teuerste Transfer des Sommers und der sechste, bei dem die Ablösesumme die 100-Millionen-Euro-Schallmauer knackt.

Bestätigt ist der Transfer noch nicht. Gerüchte über das Interesse Manchesters an dem zentralen Mittelfeldspieler halten sich aber bereits seit Wochen. Bislang ist der teuerste Transfer in diesem Sommer jener von Morgan Rogers von Aston Villa zum FC Chelsea (138 Mio. Euro). ManCity war in diesem Sommer bereits sehr aktiv, für Elliot Andersen (von Nottingham Forest) zahlte der Klub 135 Millionen Euro, für Ayyoub Bouaddi (OSC Lille) etwa 95 Millionen.

Premier-League-Klubs mit den teuersten Transfers

Vier der fünf teuersten Transfers tätigten Premier-League-Klubs. Der FC Liverpool holte Bradley Barcola (von Paris Saint-Germain) für 125 Millionen Euro, Tottenham Hotspur überwies 108 Millionen für Sandro Tonali an Newcastle United.