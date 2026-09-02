BVB-Legende: "Woltemade erinnert an den jungen Ibrahimovic"

SPORT1 02.09.2026 • 14:03 Uhr Karl-Heinz Riedle sieht für Nick Woltemade gute Chancen bei Juventus. Beim deutschen WM-Fahrer erkennt er Parallelen zu Zlatan Ibrahimovic.

Nach dem Wechsel von Nick Woltemade zu Juventus Turin fragt sich Italien: Wen bekommt die „Alte Dame“ mit dem deutschen WM-Fahrer? Sein Landsmann Karl-Heinz Riedle hat hier einen Hinweis gegeben – und Woltemade sogar mit einer Legende verglichen.

Der 1,98-Meter-Mann sei kein klassischer Mittelstürmer, sagte Riedle der Gazzetta dello Sport: „Er ist eher eine Neuneinhalb als ein traditioneller Mittelstürmer. Er ist sehr groß, das stimmt, aber er hat feine Füße: Seien Sie sicher, er weiß sehr genau, wo das Tor steht.“

Diesen Vergleich zwischen Woltemade und Ibrahimovic zieht Riedle

Der 60-Jährige, früher unter anderem bei Lazio Rom, Borussia Dortmund und für die deutsche Nationalmannschaft aktiv, attestiert Woltemade „ziemlich einzigartige Eigenschaften“.

Darum sei er auch schwer mit einem klassischen deutschen Neuner zu vergleichen: „Eher erinnert er – mit den nötigen Maßstäben – in bestimmten Bewegungen an den jungen Ibrahimovic. Ibra ist aber eben Ibra…:“

Riedle: Duo aus Woltemade und Kolo Muani möglich

Auch taktisch traut Riedle dem Angreifer mehrere Rollen zu. „Woltemade ist ein mobiler und vielseitiger Stürmer, er kann auch als zweite Spitze spielen und an der Seite von Kolo Muani in einer Art 4-4-2 auflaufen kann“, so Riedle.

Wenn Woltemade „Spallettis Vertrauen“ spüre, werde er zweistellig treffen – „vielleicht um die 15 Tore“. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)