Verkündung naht: Alaba bereits in Italien angekommen

David Alaba schlägt ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. Der Ex-Münchner wird bereits bei seinem neuen Verein gesichtet und überrascht mit der Wahl.

Geht auf einmal alles ganz schnell? David Alaba ist seit dem 1. Juli vereinslos. Doch nun steht der ehemalige Münchner laut Transferexperte Fabrizio Romano unmittelbar vor der Unterschrift bei seinem neuen Arbeitgeber.

Der 34-Jährige wurde am Mittwoch dabei gefilmt, wie er für die medizinischen Tests und die Unterschrift unter sein Arbeitspapier bei Udinese Calcio angekommen ist. Mündlich soll er sich mit den Italienern bereits geeinigt haben. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

⚪️⚫️👋🏾 David Alaba arrives for medical tests and contract signing next at Udinese.



The exclusive story on the defender, now confirmed.@gabspalletta 🎥 pic.twitter.com/laIla8N9Yr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2026

Der Klub spielt in der Serie A und hat einen durchwachsenen Saisonstart hingelegt. Nach fünf Partien stehen erst vier Zähler und Rang 13 zu Buche. Nun soll Alaba als Routinier offenbar für Aufschwung in der Mannschaft vom deutschen Ex-Bundesliga-Coach Kosta Runjaic sorgen.

Udinese spielt seit 1995 durchgehend in Italiens höchster Spielklasse, gehört dennoch nicht zu den großen Vereinen. In der Saison 2012/2013 gab es den fünften Rang. Danach schloss Udinese bis heute keine Saison mehr unter den besten Zehn ab

Alaba-Vater kündigte Vollzug an

Zuletzt hatte Alabas Vater George bereits zeitnahen Vollzug angekündigt. „Er wird bald verkünden, wie es weitergeht“, hatte sein Vater in einem Interview mit der Kronen Zeitung erklärt. Interesse gebe es von Klubs aus den USA und Europa sowie von seinem Ex-Verein Austria Wien.

Alaba war nach seiner Jugendzeit bei Austria Wien 2009 zum FC Bayern gewechselt. Von dort ging er 2021 zu Real Madrid. Nach zahlreichen Verletzungen bestritt er sein letztes Spiel für die Königlichen am 23. Mai.

Bei der anschließenden WM in Nordamerika kam der ÖFB-Kapitän im Sechzehntelfinale gegen den späteren Weltmeister Spanien (0:3) zum 125. Mal für die Nationalmannschaft zum Einsatz.