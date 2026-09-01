Das passiert beim FC Bayern am Deadline Day

Christopher Mallmann 01.09.2026 • 11:16 Uhr Am Deadline Day kann vieles noch passieren. Das ist der Plan des FC Bayern.

Wer kommt, wer geht? Der Deadline Day kann viele Transfer-Überraschungen bereithalten. Während Bundesliga-Klubs wie Borussia Dortmund noch intensiv am Kader arbeiten, ist beim FC Bayern die Planung größtenteils abgeschlossen.

Doch passiert wirklich nichts mehr? Sportdirektor Christoph Freund gab auf der Pressekonferenz vor dem Pokal-Spiel beim VfL Osnabrück Auskunft über die Vorgänge beim deutschen Rekordmeister.

Abgänge

„Was Abgänge betrifft, kann noch was passieren. Es gibt aber auch Märkte, die noch länger aufhaben, wo heute noch nicht Schluss ist“, erklärte Freund.

Was der 49-Jährige meint: Während die Transferfenster der europäischen Top-Ligen (Deutschland, Italien, England, Frankreich und Spanien) bereits am Dienstagabend schließen, sind Transfers in den Niederlanden (2. September) oder der Türkei (4. September) auch die kommenden Tage noch möglich.

Angesprochen auf Sacha Boey, den die Bayern noch zu verkaufen versuchen, sagte Freund am Dienstag: „Der Sacha ist fit, aber wir haben nach Abstimmung mit Vinnie (Vincent Kompany; Anm. d. Red.) und Sacha entschieden, dass er die letzten Tage vor Transferschluss individuell trainiert, weil es einige Gespräche gerade gibt.“

Der Franzose war im Januar 2024 von Galatasaray Istanbul zu den Bayern gewechselt, spielte in München aber nie eine Rolle. Im vergangenen Februar wechselte er leihweise zu Gala zurück. Seit Juli ist er wieder bei den Bayern.

Neben Joao Palhinha gehört Boey in diesem Sommer zu den Verkaufskandidaten. Doch ein klarer Abnehmer für den 25-Jährigen hat sich bis zum Deadline Day nicht gefunden.

Gerüchte über einen Abgang von Hiroki Ito wies Freund derweil zurück: „Bei Hiroki gibt es aktuell nichts Akutes. Ich habe auch die Gerüchte gelesen. Da ist Stand jetzt nichts dran. Wir planen mit Hiroki eigentlich, dass er bei uns bleibt.“

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