Ex-Bayern-Stürmer als Notlösung?

Maximilian Lotz 01.09.2026 • 23:22 Uhr Bei Joshua Zirkzee ergibt sich auf den letzten Drücker offenbar noch eine Transfer-Option. Zwischenzeitlich sieht es so aus, als könnte der ehemalige Bayern-Stürmer von Problemen bei einem anderen Deal profitieren.

Überraschende Entwicklung um Joshua Zirkzee am Deadline Day: Wie englische Medien und Transfer-Journalist Fabrizio Romano zunächst am Abend berichteten, hatte der FC Everton Kontakt zum ehemaligen Stürmer des FC Bayern aufgenommen.

In den Niederlanden schrieb zudem das Portal Voetbal International, dass es in Bezug auf einen möglichen Wechsel vielversprechend aussehe. Auch die Times berichtete bereits, dass Zirkzee vor einer Leihe von Manchester United zu den Toffees stehe.

Manchester United legt offenbar Veto ein

Doch kurz darauf vermeldete Romano ein Veto des englischen Rekordmeisters. Demnach habe ManUnited entschieden, Zirkzee zu halten und das Angebot des Ligarivalen aus Liverpool abgelehnt. Auch The Athletic schrieb, dass der Deal mit Zirkzee geplatzt sei.

Zuletzt wurde der 25-jährige Niederländer eigentlich eher mit Klubs aus der Serie A in Verbindung gebracht. Die überraschende Option am Deadline Day ergab sich, weil ein eigentlich angedachter Transfer der Toffees offenbar nicht wie geplant geklappt hat.

Balogun offenbar durch Medizincheck gefallen

Der als Ersatz für den zur AC Florenz gewechselten Beto vorgesehene Folarin Balogun von der AS Monaco ist nach Informationen von RMC Sport durch den Medizincheck gefallen. Allerdings berichtet Sky UK auch, dass ein Wechsel trotz der Berichte aus Frankreich noch nicht endgültig gescheitert sei.

Zirkzee war 2017 aus der Jugend von Feyenoord Rotterdam zum FC Bayern gewechselt. Für den deutschen Rekordmeister bestritt er 17 Spiele (vier Tore). Nach Leihen an Parma Calcio und den RSC Anderlecht gaben die Münchner Zirkzee 2022 für 27,5 Millionen Euro an den FC Bologna ab. 2024 wechselte er zu Manchester United. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2029.