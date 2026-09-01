Für 76 Millionen Euro: Manchester City schlägt am Deadline Day zu

SPORT1 01.09.2026 • 23:07 Uhr Iliman Ndiaye wechselt für viel Geld zu Manchester City. Für die Skyblues ist es der nächste teure Neuzugang.

Manchester City hat die Verpflichtung von Iliman Ndiaye perfekt gemacht. Der 26 Jahre alte senegalesische Nationalspieler kommt vom Premier-League-Rivalen FC Everton und unterschreibt beim englischen Vizemeister einen langfristigen Vertrag bis 2031.

Wie Manchester City mitteilte, wechselt der flexibel einsetzbare Offensivspieler, der vor allem auf den Flügeln, aber auch hinter den Spitzen oder im Sturmzentrum agieren kann, nach zwei Jahren bei Everton ins Etihad Stadium. Ndiaye war im Sommer 2024 von Olympique Marseille zu den Toffees gewechselt und besaß dort noch einen bis 2029 laufenden Vertrag (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker).

Manchester Citys rüstet sich nach Rodri-Abgang

Nach Informationen von The Athletic und übereinstimmenden Berichten aus England beläuft sich das Gesamtpaket auf rund 65 Millionen Pfund, umgerechnet etwa 76 Millionen Euro. Dem Vernehmen nach setzte sich City im Werben um den Angreifer unter anderem gegen Tottenham Hotspur durch.

Für Everton bedeutet der Verkauf einen erheblichen Transfergewinn. Ndiaye entwickelte sich an der Merseyside zu einem der auffälligsten Offensivakteure des Klubs. Nun folgt der nächste Karriereschritt unter Trainer Enzo Maresca bei Manchester City.

Nach den Transfers von Elliot Anderson (135 Millionen Euro) und Ayyoub Bouaddi (95 Millionen Euro) ist es der nächste teure Transfer im Mittelfeld der Skyblues, die unter anderem den Abgang von Stratege Rodri zum FC Barcelona kompensieren müssen.