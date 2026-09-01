Barcelona findet Alvaréz-Ersatz

SPORT1 01.09.2026 • 15:20 Uhr Gabriel Jesus wechselt vom FC Arsenal zum FC Barcelona. Der Brasilianer unterschreibt bis 2029, die Ablöse soll zehn Millionen Euro betragen.

Gabriel Jesus ist offiziell Spieler des FC Barcelona. Die Katalanen gaben am Dienstag die Verpflichtung des 29-Jährigen bekannt: Der brasilianische Stürmer unterschrieb einen Vertrag über drei Spielzeiten bis 2029. Für den Transfer vom FC Arsenal soll eine Ablöse in Höhe von zehn Millionen Euro fällig werden.

Jesus war bereits am Vortag in Barcelona angekommen, absolvierte den Medizincheck und verfolgte auch bereits den deutlichen 5:2-Heimsieg seiner neuen Teamkollegen gegen Rayo Vallecano. Am Dienstagmittag erschien er dann gemeinsam mit seiner Ehefrau und den beiden Kindern zur Vertragsunterzeichnung auf dem Vereinsgelände.

Barcelona findet seinen Alvaréz-Ersatz

Für Barca endet damit eine lange Stürmersuche in diesem Sommer: Emsig hatte sich der spanische Meister um die Dienste des argentinischen WM-Fahrers Julián Álvarez von Rivale Atlético Madrid bemüht und sich mit den Rojiblancos eine teils ausufernde Schlammschlacht um den Angreifer geliefert.

Jesus ist für Barcelona bereits der siebte Sommer-Neuzugang nach Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Bisiwu, Rodrigo Hernández, João Cancelo und Dominik Livaković.

Trainer Hansi Flick zeigte sich mit dem Deal zufrieden und erklärte: „Er ist ein Top-Stürmer und wird wichtig sein.“ Jesus selbst sagte bei seiner Ankunft in Barcelona, er sei „perfekt“ – nachdem er in den vergangenen beiden Spielzeiten immer wieder von Verletzungen ausgebremst worden war.