Einstiges Liverpool-Wunderkind wird erneut verliehen

SPORT1 01.09.2026 • 20:16 Uhr Harvey Elliott verlässt den FC Liverpool und wechselt für eine Saison auf Leihbasis zum FC Valencia.

Harvey Elliott verlässt den FC Liverpool und spielt in dieser Saison auf Leihbasis für den FC Valencia. Der 23-Jährige war zuletzt auch bei anderen Klubs ein Thema – unter anderem soll die SSC Neapel Interesse gehabt haben.

Elliott reiste nach einem Gespräch mit Valencias Trainer Carlos Corberán in der Nacht nach Spanien und absolvierte am Dienstag den Medizincheck. Der Vertrag des einstigen Wunderkinds in Liverpool läuft bis 2028.

Elliott in Liverpool außen vor

Elliott will die neue Aufgabe optimistisch angehen: „Ich bin wirklich dankbar für diese Chance. Ich werde hier mein Bestes geben. Ich kenne die Geschichte des Klubs und ich weiß, dass hier sehr harte Arbeit verlangt wird. Ich werde alles geben für Valencia.“ Der Wechsel habe sich zudem kurzfristig ergeben: „Ehrlich gesagt ging alles ziemlich schnell. Ich habe nur auf den Anruf gewartet und dafür gesorgt, dass ich bereit bin, hierherzukommen und zu spielen. Genau das mache ich jetzt.“

Der Mittelfeldspieler formulierte auch sportliche Ziele: „Ich hoffe, Valencia in den europäischen Fußball zu führen. Es wird eine schwierige Saison, aber ich bin sehr zuversichtlich.“ Die letzte Saison beendeten die Spanier auf dem neunten Platz.

Elliott ist zum zweiten Mal in Folge am Deadline Day verliehen worden. Am 1. September 2025 schloss er sich Aston Villa an. Unter Trainer Unai Emery brachte er es auf gerade einmal vier Premier-League-Spiele.

Elliott war 2019 vom FC Fulham nach Liverpool gewechselt und kommt für die Reds auf 149 Pflichtspieleinsätze. Unter dem neuen Trainer Andoni Iraola spielte er zu Beginn der neuen Saison keine Rolle.