James Rodríguez findet neuen Klub

James Rodríguez ist nach 18 Jahren zurück in Kolumbien. Atlético Nacional hat den früheren Star des FC Bayern München verpflichtet.

James Rodríguez kehrt nach 18 Jahren nach Kolumbien zurück. Atlético Nacional hat die Verpflichtung des früheren Profis von Real Madrid und Bayern München am späten Donnerstagabend bekanntgegeben.

Der 1991 in Cúcuta geborene Offensivspieler hatte Envigado 2008 in Richtung Banfield in Argentinien verlassen und wird nun erstmals wieder für einen Klub seines Heimatlandes auflaufen.

Rodríguez entscheidet sich für Kolumbien-Rückkehr

Ein Wechsel zum italienischen Zweitligisten Avellino war demnach bereits weit fortgeschritten, doch Rodríguez entschied sich für die Rückkehr. „Es war der Wunsch von James und seinem Umfeld, bei einem Verein wie Nacional zu spielen, der aufgrund seiner Größe und seines sportlichen Projekts Sicherheit bietet“, sagte Journalistin Sheyla García von Win Sports. Für den kolumbianischen Nationalspieler, der 131 Länderspiele bestritt und 31 Tore erzielte, ist Atlético Nacional seit 2020 bereits der achte Verein.

In den vergangenen sechs Jahren spielte Rodríguez für Everton, Al Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo, Rayo Vallecano, Club León und Minnesota United. Seine längste Zeit bei einem Klub verbrachte er zwischen 2014 und 2020 bei Real Madrid, das im Jahr 2014 75 Millionen Euro für seine Verpflichtung an die AS Monaco zahlte. Für die Königlichen kam er in 125 Partien auf 37 Tore und 42 Vorlagen.

Zuvor lief Rodríguez für Envigado, Banfield, den FC Porto und Monaco auf, zudem spielte er von 2017 bis 2019 auf Leihbasis für den FC Bayern. In seiner Karriere gewann er 20 Titel, darunter acht Meisterschaften, zwei Champions-League-Titel mit Real Madrid und die Europa League mit Porto. Mit Kolumbien wurde er 2024 Zweiter bei der Copa América.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.