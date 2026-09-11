Barca schuldete Bayern wohl Millionen

Lewandowski-Offenbarung! "Es ist eine andere Welt"

Der Transfer von Robert Lewandowski vom FC Bayern nach Barcelona war offenbar vor Kurzem nicht vollständig abgewickelt. Eine Millionen-Zahlung soll noch ausstehen.

Der FC Barcelona schuldete dem FC Bayern bis vor kurzem offenbar immer noch Geld für den Transfer von Robert Lewandowski – obwohl dieser mittlerweile schon gar nicht mehr in Spanien spielt.

Wie El Confidencial unter Berufung auf den jüngsten Finanzbericht der Katalanen berichtet, stand bis zum Stichtag am 30. Juni 2026 noch ein Betrag von 11,091 Millionen Euro aus. Die Sport schreibt derweil, dass das Geld seitdem geflossen ist. Lewandowski war 2022 für eine vereinbarte Ablöse von 45 Millionen Euro nach Barcelona gewechselt.

Der Transfer von Robert Lewandowski zum FC Barcelona ist offenbar immer noch nicht vollständig abgewickelt Der Transfer von Robert Lewandowski zum FC Barcelona ist offenbar immer noch nicht vollständig abgewickelt © IMAGO/Newspix

Vor rund zwei Monaten hatte der polnische Rekordtorschütze den spanischen Topklub ablösefrei verlassen, er läuft in der MLS mittlerweile für Chicago Fire auf.

Barca schuldete wohl nicht nur Bayern Geld

Wie aus den Finanzunterlagen Barcas offenbar auch hervorgeht, waren die noch ausstehenden Zahlungen für Lewandowski an die Münchner als „kurzfristig“ gekennzeichnet. Das Geld musste entsprechend in den folgenden zwölf Monaten fließen.

Noch deutlich höher sollen die ausstehenden Verbindlichkeiten beim Transfer von Dani Olmo gewesen sein, hier schuldete Barca dem Bundesligisten RB Leipzig offenbar noch 34 Millionen Euro.

Die Gesamtschulden an andere Vereine beliefen sich demnach auf 115,843 Millionen Euro. Insgesamt liegen die Verbindlichkeiten im Milliardenbereich.