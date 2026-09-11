Coutinho kehrt noch einmal zurück

So viel nahm Coutinho bei Bayern zu

Philippe Coutinho ist seit Monaten ohne Verein. Nun kehrt der einstige Bayern-Star wohl zurück - und trifft auf einen alten Bekannten.

Philippe Coutinho steht kurz vor einer Unterschrift beim FC Santos. Wie brasilianische Medien übereinstimmend berichten, soll der einstige Nationalspieler einen Vertrag bis zum Ende der Saison erhalten. Der Medizincheck steht noch aus.

Coutinho, der einst mit dem FC Bayern das Triple gewann, war zuletzt vereinslos. Im Februar hatte er bei Vasco da Gama um eine Vertragsauflösung gebeten – damals zur Überraschung des Klubs, der den 34-Jährigen gerne länger gehalten hätte.

Philippe Coutinho findet einen neuen Verein Philippe Coutinho findet einen neuen Verein © IMAGO/justpictures.ch

Schon im Sommer 2024 war Coutinho aus Europa in sein Heimatland zurückgekehrt, zunächst wurde er von Aston Villa ausgeliehen. Bei Vasco war er Stammspieler.

Coutinho sorgte einst für Mega-Transfer

Nun gibt Coutinho also offenbar sein Comeback für Santos – und es kommt zur Wiedervereinigung mit Superstar Neymar, den er aus gemeinsamen Zeiten bei der Nationalmannschaft kennt. Auch dessen Vertrag läuft bis zum Ende des Jahres.

Coutinho spielte in seiner beachtlichen Karriere für Topklubs wie Inter Mailand, den FC Liverpool und den FC Barcelona. Die Reds verkauften ihn einst für 135 Millionen Euro an Barca, wo er die extrem hohen Erwartungen allerdings nie ganz erfüllen konnte.

In der Saison 2019/20 spielte er auf Leihbasis für den FC Bayern – und war damit Teil einer der erfolgreichsten Mannschaften in der Geschichte der Münchner.