Fortuna-Keeper geht zu Champions-League-Klub

SID 01.09.2026 • 20:36 Uhr Florian Kastenmeier wechselt von Zweitliga-Absteiger Düsseldorf in die Niederlande.

Vom Zweitliga-Absteiger zum Champions-League-Teilnehmer: Torhüter Florian Kastenmeier wechselt von Fortuna Düsseldorf zu Feyenoord Rotterdam in die niederländische Eredivisie. Der 29-Jährige ist ablösefrei und unterschrieb einen Einjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison.

„Ich finde es großartig, bei einem großen Klub wie Feyenoord zu unterschreiben“, sagte Kastenmeier, der beim 16-maligen Meister als Ersatz für Stammkeeper Tjark Ernst eingeplant ist.

Kastenmeier: „Habe riesige Lust“

Er kenne seine Rolle, so Kastenmeier, „ich werde bereitstehen, wenn man auf mich zurückgreift. Ich habe riesige Lust.“ Für die Fortuna bestritt er 228 Spiele. Nach dem Abstieg suchte er aber eine neue Herausforderung.