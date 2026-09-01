Vertrag von Renato Sanches bei PSG aufgelöst

Vincent Wuttke 02.09.2026 • 00:00 Uhr Renato Sanches und Paris Saint-Germain gehen offenbar endgültig getrennte Wege. Die Karriere des portugiesischen Nationalspielers ist ins Stocken geraten. Schafft er noch einmal die Wende?

Es ist das Ende eines großen Missverständnisses: Renato Sanches und Paris Saint-Germain haben ihre Zusammenarbeit laut übereinstimmenden Medienberichten vorzeitig beendet. Der bis 2027 laufende Vertrag des portugiesischen Nationalspielers wurde aufgelöst. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler ist damit ablösefrei auf dem Markt. Zuletzt gehörte Sanches ohnehin nur noch der U23 von PSG an.

Wie die portugiesische Zeitung Record berichtete, erfolgte die Vertragsauflösung am Dienstag. Auch die französische Zeitung L’Équipe und Transferexperte Fabrizio Romano vermeldeten diesen Schritt. PSG und Sanches ziehen damit einen Schlussstrich (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker).

Renato Sanches ist vereinslos

Der Europameister von 2016 war im Sommer 2022 vom OSC Lille für 15 Millionen Euro nach Paris gewechselt. Für PSG absolvierte er allerdings nur eine Saison und lediglich 27 Partien mit zwei Treffern. Mehrfach sollte sich der zentrale Mittelfeldspieler per Leihe bei der AS Rom, Benfica Lissabon und zuletzt Panathinaikos Athen beweisen. „Symbol für den Abstieg während seiner Karriere“, so beschrieb die L’Équipe nun die Reihenfolge seiner vergangenen Stationen.

Verletzungsprobleme warfen Sanches in den vergangenen Jahren immer wieder zurück. In der abgelaufenen Saison kam er für Panathinaikos auf 21 Pflichtspieleinsätze. Nur ein Treffer und eine Vorlage sprangen dabei heraus.

Nach der Vertragsauflösung kann sich Sanches nun als vereinsloser Spieler ablösefrei einem neuen Klub anschließen.

Bayern verpflichtete Saches mit großen Erwartungen

Von solch überragenden Leistungen war Sanches aber weit entfernt. Für die Münchner absolvierte er 53 Partien. Dabei stehen zwei Tore und drei Assists zu Buche.

Zwischenzeitlich dachten viele Beobachter, dass der Mittelfeldspieler doch noch die Wende schaffen würde. In der Saison 2020/2021 führte Sanches Lille zur überraschenden Meisterschaft. Doch mit der Unterschrift bei PSG flachte seine Karriere wieder ab.