Rekordablöse! Arsenal gibt Stürmer ab

SPORT1 03.09.2026 • 19:12 Uhr Nach sieben Jahren verlässt Gabriel Martinelli den FC Arsenal und schließlich sich Al-Hilal an. Der Brasilianer bringt den Gunners dem Vernehmen nach eine Rekordsumme ein.

Englands Meister FC Arsenal gibt Offensivspieler Gabriel Martinelli an den saudischen Verein Al-Hilal ab. Wie der Wüstenklub am Donnerstagabend bekannt gab, unterschrieb der 25-jährige Brasilianer einen Vertrag bis 2030. Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme 70 Millionen Euro betragen.

Damit übertrifft Martinelli Arsenals bisherigen Rekordabgang Alex Oxlade-Chamberlain. Der Engländer war 2017 für 38 Millionen Euro zum FC Liverpool, dem damaligen Klub des heutigen Bundestrainers Jürgen Klopp, gewechselt. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Martinelli verlässt Arsenal nach sieben Jahren

Martinelli war 2019 von seinem brasilianischen Jugendklub Ituano-SP nach London gekommen. In sieben Jahren bestritt er 278 Pflichtspiele für Arsenal und erzielte dabei 62 Tore und bereitete 36 weitere vor.

Unter Trainer Mikel Arteta wurde der Flügelstürmer englischer Meister, FA-Cup-Sieger und englischer Superpokalsieger.