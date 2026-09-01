Transfermarkt: Liverpool-Profi vor Leihe nach Spanien

SPORT1 01.09.2026 • 12:12 Uhr Harvey Elliott ist bereits in Valencia gelandet. Sein geplanter Leihwechsel vom FC Liverpool zum LaLiga-Klub soll zeitnah über die Bühne gehen.

Harvey Elliott steht offenbar kurz vor einem Wechsel von FC Liverpool zum FC Valencia. Wie das Liverpool Echo berichtet, soll der 23-Jährige noch vor Ablauf der Transferfrist um 23 Uhr eine Leihe für eine Saison unterschreiben. Elliott ist bereits nach Valencia gereist, um die letzten Details zu klären.

In dieser Saison kam der Mittelfeldspieler unter Trainer Andoni Iraola in keinem Spieltagskader in Liverpool zum Einsatz. Bereits in der vergangenen Spielzeit war Elliott an Aston Villa ausgeliehen, kam auch aber dort nur selten zum Zug.

Elliott: „Will alles für Valencia geben“

Nach seiner Landung in Valencia sagte Elliott: „Ich bin wirklich dankbar für diese Möglichkeit. Ich werde hier mein Bestes geben.“ Er ergänzte: „Ich kenne die Geschichte des Vereins und weiß, dass er viel harte Arbeit verlangt. Ich werde alles für Valencia geben.“ Über den Ablauf sagte er: „Um ehrlich zu sein, ging alles ziemlich schnell. Ich habe nur auf den Anruf gewartet und mich bereit gemacht, um hierherzukommen und zu spielen.“

Auch sportliche Ziele formulierte der Engländer: „Ich hoffe, Valencia in den Europapokal zu führen.“ Und er fügte hinzu: „Es ist ein unglaublicher Klub und ich will alles für ihn tun. Ich glaube, gerade mit dem Team, das wir haben, sind wir in der Lage, das zu schaffen.“

Elliott war 2019 aus der Jugend des FC Fulham zu den Reds gewechselt. Für die Reds absolvierte er 149 Pflichtspiele, erzielte 15 Tore und bereitete 21 Treffer vor. Sein Vertrag in Liverpool läuft bis 2028.