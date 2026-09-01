Unschönes Ende: Moise Kean erzwingt Wechsel

SPORT1 01.09.2026 • 21:42 Uhr Moise Kean verlässt die AC Florenz nach seinem Streik und schließt sich per Leihe Liga-Konkurrent Como an.

Moise Kean wechselt innerhalb der Serie A und spielt in der kommenden Saison für Como 07. Der Champions-League-Klub aus der Lombardei, Vierter der vergangenen Serie-A-Saison, bestätigte am Dienstag die Verpflichtung des italienischen Nationalspielers von der AC Florenz.

Der Stürmer kommt laut übereinstimmenden Medienberichten zunächst für zehn Millionen Euro per Leihe. Zudem wurde eine Kaufpflicht vereinbart, die dem Bericht zufolge auf 30 Millionen Euro taxiert wird (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker).

Kean und Florenz trennen sich im Streit

Für Kean und die Viola endet damit ein unschönes Kapitel. Nach dem ersten Angebot von Como und Trainer Cesc Fabregas versuchte der 26-Jährige seinen Wechsel zu erzwingen und kam absichtlich zu spät zum Training. Der Verein belegt ihn mit einer Geldstrafe und isolierte ihn vom Mannschaftstraining. 2024 wechselte er von Everton zur Fiorentina und kam seitdem auf 79 Spiele für den Klub aus Toskana. Dabei gelangen ihm 35 Treffer und sieben Vorlagen.

„Hier in Como habe ich ein eng verbundenes Umfeld vorgefunden, mit vielen jungen Spielern, die unbedingt erfolgreich sein wollen, sowie ein hervorragendes Projekt. Der Trainer hat großartige Ideen, mit denen ich mich wirklich identifizieren kann. Er gibt mir enormen Auftrieb und ist ein fantastischer Mensch, der mich auf meinem Weg unterstützen wird. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen“, erklärte Kean den Wechsel selbst.