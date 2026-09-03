Vereinsloser Nationalspieler findet neuen Klub

Maximilian Lotz 03.09.2026 • 17:15 Uhr Der ehemalige Wolfsburger Ricardo Rodriguez findet nach mehrwöchiger Vertragslosigkeit einen neuen Verein. Für den Schweizer ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte.

Nach zwei Jahren in Spanien ist Ricardo Rodriguez zurück in Italien. Der ehemalige Außenverteidiger des VfL Wolfsburg hat bis Saisonende beim FC Turin unterschrieben.

Das gab der Klub aus der Serie A am Donnerstag bekannt. Der Vertrag beinhaltet zudem eine Option für ein weiteres Jahr.

Rodriguez war seit Juli vereinslos

Für den 34-Jährigen ist es eine Rückkehr zu seinem früheren Klub. Von 2020 bis 2024 lief Rodriguez bereits für den Stadtrivalen von Juventus auf, ehe er 2024 ablösefrei zu Real Betis nach Sevilla wechselte.

Bei den Andalusiern war der Vertrag des 144-maligen Schweizer Nationalspielers, der zuletzt auch zum WM-Kader der Nati gehörte, Ende Juli ausgelaufen. Seither war er vereinslos.