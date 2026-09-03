Vereinsloser Nationalspieler findet neuen Klub

Nach zwei Jahren in Spanien ist Ricardo Rodriguez zurück in Italien. Der ehemalige Außenverteidiger des VfL Wolfsburg hat bis Saisonende beim FC Turin unterschrieben.
Rodriguez heuert bei Ex-Klub an
Der ehemalige Wolfsburger Ricardo Rodriguez findet nach mehrwöchiger Vertragslosigkeit einen neuen Verein. Für den Schweizer ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte.
Das gab der Klub aus der Serie A am Donnerstag bekannt. Der Vertrag beinhaltet zudem eine Option für ein weiteres Jahr.
Rodriguez war seit Juli vereinslos
Für den 34-Jährigen ist es eine Rückkehr zu seinem früheren Klub. Von 2020 bis 2024 lief Rodriguez bereits für den Stadtrivalen von Juventus auf, ehe er 2024 ablösefrei zu Real Betis nach Sevilla wechselte.
Bei den Andalusiern war der Vertrag des 144-maligen Schweizer Nationalspielers, der zuletzt auch zum WM-Kader der Nati gehörte, Ende Juli ausgelaufen. Seither war er vereinslos.
Von 2012 bis 2017 bestritt der Defensivspieler 184 Pflichtspiele für den VfL Wolfsburg. 2017 wechselte Rodriguez für 15 Millionen Euro Ablöse zur AC Mailand. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)