Deal von Ex-Real-Kapitän offenbar geplatzt

Dani Carvajals Rückkehr in die spanische Liga rückt vorerst in weite Ferne. Trotz fortgeschrittener Gespräche mit dem FC Getafe fehlt weiterhin die entscheidende Einigung.

Der mögliche Wechsel von Dani Carvajal zum FC Getafe ist vorerst vom Tisch. Klubpräsident Ángel Torres bestätigte am Mittwoch, dass der spanische Erstligist den früheren Kapitän von Real Madrid aktuell nicht unter Vertrag nehmen wird.

„Es gibt nichts mehr. Alles ist zusammengebrochen“, sagte Torres bei El Chiringuito TV. Wenig später stellte er klar: „Es gibt keine Einigung. Man kann nichts platzen lassen, wenn es keine Einigung gibt. Wir werden es versuchen.“ (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Daniel Carvajals Vertrag bei Real Madrid endete im Sommer Daniel Carvajals Vertrag bei Real Madrid endete im Sommer © IMAGO/ZUMA Press Wire

Carvajal hatte Medizincheck bei Getafe absolviert

Für einen Abschluss müssten laut Torres der Klub, der Spieler und die Liga zustimmen. „Heute wird nichts passieren“, erklärte der Getafe-Boss. Zuvor hatte er noch bestätigt, dass Carvajal den Medizincheck absolviert habe.

Die finanziellen Vorgaben der Liga gelten als entscheidende Hürde. Da Carvajal vereinslos ist, könnte Getafe ihn grundsätzlich auch außerhalb der regulären Transferperiode verpflichten.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.