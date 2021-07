Triathlon: Jan Frodeno fordert Lionel Sanders im Duell Mann gegen Mann

Das Event an sich ist dabei auch ein Stück weit aus der Not geboren. Die Ironmen in Roth und Frankfurt wurden in den Spätsommer verschoben und kamen damit für Frodeno als Formtest für die Titelverteidigung auf Hawaii (9. Oktober) nicht mehr in Frage. Also wurde er - wie schon bei seinem Ironman in den eigenen vier Wänden im Vorjahr - kreativ.