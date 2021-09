Super League Triathlon, München: Vincent Luis und Jessica Laermonth siegen

Nachdem sie sich das Duo in London noch knapp dem Neuseeländer Hayden Wilde geschlagen geben musste, waren die beiden Triathlon-Stars von Beginn des Münchner Rennens an auf eine Revanche aus. Aber es war Luis, der am Ende das Rennen kontrollieren konnte, wusste er doch, dass er noch den Short Chute in petto hatte.