Ironman: Torturen einer Triathletin - Erlebnisbericht von SPORT1-Mitarbeiterin Stefanie Bihlmayer

Hilfreich waren dabei das fantastische Publikum in Roth sowie meine mitgereisten Unterstützer. So gelang es mir tatsächlich, nach insgesamt 10 Stunden und 26 Minuten in persönlicher Bestzeit die Ziellinie zu erreichen. Wozu man am Ende eines so langen Tages noch in der Lage ist, wenn man das Ziel vor Augen sieht – unglaublich. Da fällt es für mich auch nicht ins Gewicht, dass ich als Altersklassen-Vierte das Podium knapp verpasst hatte.