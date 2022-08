Triathlon-Drama um Jan Frodeno: Das sagt Ironman-Hoffnung Laura Philipp

Sie selbst ist hochmotiviert. Im „Triathlon PUR – Das Zwift Magazin“ auf SPORT1 (am Freitag um 19.00 Uhr live im TV und Stream) erklärt die Ausnahme-Ausdauersportlerin: „Mein vierter Platz in Kona 2019 hat mich sehr hungrig gemacht, das war so knapp am Podium vorbei. Ich war schon total motiviert, im nächsten Jahr wieder auf die Insel zu gehen, um mich zu verbessern. Diesen Hunger habe ich jetzt drei Jahre in mir getragen und daher freue mich extrem, dieses Jahr wieder nach Hawaii zu können.“