Anne Haug nach Ironman auf Hawaii sicher: Deutschland muss sich ranhalten

Haug: So ein Tag ist ziemlich lang. Da hat man immer Höhen und Tiefen. Das muss man mit einkalkulieren. Es wird kein Rennen geben, wo du von Anfang bis Ende auf einem Hoch surfst. Vielleicht, wenn du immer vorne bist, aber das ist unrealistisch. Du hast immer Phasen, wo du denkst: Boah, ich kriege jetzt keine Pedalumdrehung mehr hin. Ich will mich jetzt nur noch in den Straßengraben legen und schlafen. Aber dann kommt plötzlich wieder ein Momentum, in dem es gut läuft. So hangelst du dich von Höhen zu Tiefen durch das Rennen und hoffst, dass du mehr Höhen als Tiefen hast. Und du musst immer denken, je schwieriger es wird, desto kürzer musst du die kleinen Etappen machen. Ich denke im Marathon immer von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation: Was muss ich an der nächsten Verpflegungsstation machen? Kühlen, Essen, Trinken?