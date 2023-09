Triathlon: Tertsch löst nächstes Olympiaticket

Lisa Tertsch (Darmstadt) hat sich beim Grand Final der World Triathlon Championships Series (WTCS) im spanischen Pontevedra als Tagesvierte die Olympia-Qualifikation gesichert. Die 24-Jährige ist die dritte deutsche Athletin, die das Ticket für die Spiele in Paris im kommenden Jahr löste. Im August hatten sich bereits Laura Lindemann und Nina Eim (beide Potsdam) qualifiziert.

Tertsch schrammte nach einem engagierten Rennen über die olympische Distanz (1500 m Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen) in 1:54:01 Stunden trotz einer 15-sekündigen Strafzeit wegen "ungebührlichen Schwimmverhaltens" nur knapp am Podium vorbei. Der Sieg ging an die Britin Beth Potter (1:53:19).