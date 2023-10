Zielspurt-Drama! Deutscher Triathlet stürzt kurz vor dem Sieg: "So etwas habe ich noch nie erlebt"

„Es ist Wahnsinn!“ Mit diesen Worten beschrieb Mika Noodt seinen Triathlon an der französischen Mittelmeerküste.

Beim Mitteldistanz-Rennen der Challenge Vieux Boucau lag der deutsche Athlet lange auf Siegkurs, ehe eine Finale passierte, an das er sich noch lange erinnern dürfte.

Deutscher Triathlet stürzt - und verliert Platz eins

Dennoch wollte der Wolfsburger seinen sicher geglaubten Sieg nicht hergeben. Schließlich hatte er auf den 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer auf dem Rad und 21,1 Kilometer Laufen alles gegeben, um an der Spitze des Feldes zu sein. So sammelte er nochmal seine Kraftreserven und krabbelte auf allen Vieren in Richtung Ziellinie.