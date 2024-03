Ironman-Champion Ryf tritt am Saisonende zurück

„Mit gemischten Gefühlen verkünde ich heute meinen Rücktritt. Nach vielen Jahren voller Fokus und Hingabe für diesen Sport, ist es für mich Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen“, teilte die Schweizerin via Instagram mit: „Stolz kann ich sagen, dass ich alles erreicht habe, wovon ich je geträumt habe.“

Ryf setzte sich von 2015 bis 2018 viermal in Folge auf der Traditionsstrecke von Hawaii die WM-Krone auf, ihre letzte Goldmedaille holte sie 2022 am Ausweichort St. George.

Für ihr Abschiedsjahr kündigte Ryf viele Rennstarts an, Höhepunkt soll am 22. September die WM in Nizza werden.