Haug siegt mit Weltbestzeit - Philipp auf Rang zwei

Die deutschen Triathletinnen werden bei der Challenge Roth ihrer Favoritenrolle gerecht. Es geht in neue Sphären.

Ex-Weltmeisterin Anne Haug hat mit einer Fabelzeit ihren dritten Sieg bei der prestigeträchtigen Challenge Roth gefeiert. Die 41-Jährige absolvierte die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen in 8:02:38 Stunden und unterbot damit die im Vorjahr an selber Stelle aufgestellte Weltbestzeit von Daniela Ryf um 5:43 Minuten.

Laura Philipp machte mit einem Rückstand von 11:35 Minuten den ersten deutschen Doppelsieg in Franken seit 2003 perfekt.

Nach bislang problematischer Saison hatte sie sich erst wenige Tage vor dem Rennen zu einem Start in Franken entschieden - und zeigte eine Machtdemonstration: Die Bayreutherin stieg in der Spitzengruppe aus dem Wasser, erarbeitete sich ein Polster von zweieinhalb Minuten auf Philipp. Auf dem Rad zog die 41-Jährige dann mit der Topzeit allein davon, Philipp positionierte sich mit der Niederländerin Els Visser in der ersten Verfolgergruppe.