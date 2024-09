Ironman-WM: Vorjahressiegerin Charles-Barclay fehlt verletzt

Die Ironman-WM der Frauen in Nizza wird ohne Vorjahressiegerin Lucy Charles-Barclay stattfinden. Weniger als 24 Stunden vor dem Start am Sonntag (7.15 Uhr/ZDF) sagte die Britin ihre Teilnahme aufgrund einer Muskelverletzung im Bein ab. Ihren Verzicht teilte die 31-Jährige am Samstag über die Sozialen Medien mit.

Durch den Ausfall rücken Ex-Weltmeisterin Anne Haug (41) und die Vorjahresdritte Laura Philipp (37) in den Fokus, die beiden deutschen Starterinnen rechnen sich in Nizza etwas aus. Nach der Premiere der Männer im Vorjahr treten nun die Frauen erstmals auf dem anspruchsvollen Kurs über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen an der Cote d'Azur an.