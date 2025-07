Ironman-Weltmeisterin hört überraschend auf

In der Vorwoche hatte Haug bei ihrem Langdistanz-Comeback beim Ironman Vitoria-Gasteiz aufgeben müssen. „Wenn Körper und Kopf nicht mehr mitmachen und ich weiß, ich kann nicht mehr besser werden, dann ist der Zeitpunkt gekommen - egal wann. Ich habe mir das Versprechen gegeben, dann zu sagen: Jetzt ist Schluss“, so Haug. Sie habe vor diesem Moment „Angst“ gehabt, spüre aber, dass dieser „Punkt“ nun gekommen sei.

Haug gewann als erste deutsche Frau die Ironman-WM auf Hawaii

Vor ihrem Umstieg auf die Langdistanz war Haug im Jahr 2012 Vizeweltmeisterin auf der Olympischen Distanz, 2012 in London und 2016 in Rio startete sie auch für Deutschland bei den Olympischen Spielen. Nun sei ihre „Willenskraft nicht mehr groß genug ist, die körperlichen Schmerzen wegzudrücken“, so die Athletin des LAZ Saarbrücken. Sie habe beim Ironman in Spanien in der Vorwoche gespürt: „Ich kann und will das nicht mehr.“