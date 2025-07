Laura Philipp triumphiert in Roth: Sieg beim Ironman-Heimrennen!

Laura Philipp siegt auch beim Ironman in Roth. Die 38-Jährige ist in Franken nicht zu schlagen. Für die Weltbestmarke reicht es aber nicht.

Ironman-Weltmeisterin Laura Philipp hat nach der EM in Hamburg das nächste Heimrennen gewonnen. Die 38-Jährige aus Heidelberg ließ der Konkurrenz bei der prestigeträchtigen „Challenge“ im fränkischen Roth keine Chance.

Ihr Traum, als erste Triathletin die Schallmauer von acht Stunden zu unterbieten, erfüllte sich aber nicht. Nach 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen kam Philipp in 8:18:18 Stunden ins Ziel.

Philipp hatte bei der Europameisterschaft Anfang Juni in 8:03:13 Stunden vor ihrer großen Rivalin Katrina Matthews Gold gewonnen und sich mit der zweitbesten Zeit der Geschichte als Top-Favoritin für die WM auf Hawaii (11. Oktober) in Stellung gebracht. In Roth fehlte Matthews.