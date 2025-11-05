Newsticker
Triathlon>

Deutscher Triathlon-Star trifft außergewöhnliche Entscheidung

Triathlon-Star mit spezieller Maßnahme

Am Samstag trifft sich die Triathlon-Elite zum letzten Showdown des Jahres. Doch die Deutsche Laura Philipp ist aus persönlichen Gründen nicht dabei.
Laura Philipp wird nicht in Marbella starten
Laura Philipp wird nicht in Marbella starten
© IMAGO/teamSprint-media
SPORT1
Am Samstag trifft sich die Triathlon-Elite zum letzten Showdown des Jahres. Doch die Deutsche Laura Philipp ist aus persönlichen Gründen nicht dabei.

Wenn sich die Triathlon-Elite am Samstag im südspanischen Marbella trifft, um auf der Halbdistanz (70.3) die besten Plätze zu erkämpfen, wird Laura Philipp nicht dabei sein. Der Grund ist außergewöhnlich: Ihr Hund Nino ist sehr krank geworden. Sie wolle sich deshalb lieber um ihr Tier kümmern, teilte sie auf Instagram mit.

„Ich war ziemlich motiviert und bereit, auf einer Strecke zu fahren, die ich gut kenne. Aber meine Prioritäten haben sich geändert“, erklärte die 38-Jährige und fügte hinzu: „Mein bester Freund auf vier Pfoten ist sehr krank geworden, und für ihn da zu sein, ist gerade das Wichtigste.“ Von ihren Fans erhielt Philipp viel Zuspruch.

Philipp erlebte dramatisches Rennen auf Hawaii

Philipp sorgte vor wenigen Wochen bei der dramatischen Ironman-WM auf Hawaii für Schlagzeilen. Die Deutsche war als Favoritin angetreten, kam aber nicht so recht in Tritt.

Dann überschlugen sich die Ereignisse. Die bis dahin führende US-Amerikanerin Taylor Knibb brach drei Kilometer vor dem Ziel zusammen. Zuvor war bereits ihre erste Verfolgerin, Lucy Charles-Barclay, benommen aus dem Rennen ausgeschieden.

Die Titelverteidigerin, die eigentlich schon abgeschlagen war, kam nach einer verrückten Endphase beim Jahreshöhepunkt noch auf Rang drei und holte auf Big Island zum zweiten Mal Bronze. „Es war der härteste Tag meines Lebens“, sagte Philipp anschließend.

Nach Philipps Aus wird Deutschland in Marbella nun von Caroline Pohle, Laura Jansen, Bianca Bogen und Tanja Neubert vertreten.

