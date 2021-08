Datenschutzerklärung Tippspiel

Coodoo erbringt die Dienstleistung ausschließlich auf der Infrastruktur des auf externes Server-Hosting spezialisierten Sub-Auftragsverarbeiters Amazon Web Services EMEA SARL (AWS) am Standort Frankfurt am Main. Die Daten werden auf in Deutschland gehosteten und zertifizierten Servern von AWS gespeichert. coodoo verwendet diese Informationen ausschließlich zum angegebenen Zweck in unserem Auftrag. Eine eigenständige Nutzung der Daten durch coodoo sowie eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Eine Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt.